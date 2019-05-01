В матчах 26-го тура чемпионата России больше всех времени, по информации InStat, добавил арбитр Владимир Москалев ("Динамо" – "Ахмат") – 7 минут и 46 секунд, а меньше – Алексей Еськов ("Зенит" – "Крылья Советов", 3 минуты и 40 секунд). (Александр Бобров)
Время, добавленное арбитрами в матчах 26-го тура чемпионата России
|
Арбитр
|
Матч
|
Технические остановки/добавленное время
|
Добавленное время
|
Алексей Еськов
|
Зенит – Крылья Советов – 4:2
|
0,99 (3.37/3.40)
|
3.40
|
Сергей Лапочкин
|
Локомотив – Енисей – 2:1
|
0,92 (3.56/4.17)
|
4.17
|
Михаил Вилков
|
Уфа – Урал – 4:1
|
1,22 (5.16/4.18)
|
4.18
|
Сергей Карасев
|
Анжи – Ростов – 1:1
|
0,42 (1.58/4.40)
|
4.40
|
Николай Волошин
|
Оренбург – Арсенал – 1:1
|
0,66 (3.08/4.47)
|
4.47
|
Василий Казарцев
|
Спартак – Рубин – 1:1
|
0,52 (3.19/6.26)
|
6.26
|
Сергей Иванов
|
Краснодар – ЦСКА – 2:0
|
0,4 (2.37/6.30)
|
6.30
|
Владимир Москалев
|
Динамо – Ахмат – 0:0
|
0.53 (4.06/7.46)
|
7.46