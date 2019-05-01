В матчах 26-го тура чемпионата России больше всех времени, по информации InStat, добавил арбитр Владимир Москалев ("Динамо" – "Ахмат") – 7 минут и 46 секунд, а меньше – Алексей Еськов ("Зенит" – "Крылья Советов", 3 минуты и 40 секунд). (Александр Бобров)

Время, добавленное арбитрами в матчах 26-го тура чемпионата России