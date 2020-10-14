Новичок «Локомотива» Зе Луиш в интервью «СЭ» рассказал, что бывший одноклубник Квинси Промес порадовался за него. После объявлении о трансфере в интернете появились сообщения, что голландец негативно отнесся к переходу.

— Квинси Промес под новостью о вашем переходе поставил эмодзи, изображающий тошноту.

— Мне он прислал другое сообщение (смеется). Он написал, что рад за меня. Это жизнь, мы делаем свою работу. Наша задача — показывать максимум в своих командах. В прошлом я отдавал всего себя «Спартаку», теперь я в «Локомотиве».

— Будете праздновать, если забьете «Спартаку»?

— Нет, я не буду праздновать. Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, я постараюсь забить «Спартаку», как и любой другой команде. Но нет, никаких празднований. (Олег Кошелев)

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