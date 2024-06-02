Митрофанов объяснил, почему фанаты скандируют кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о том, почему фанаты разных клубов скандируют «Зенит» — позор российского футбола».

«Нужно спросить у болельщиков. Я присутствовал на последнем матче по поручению руководства, и, насколько мне известно, «Зенит» — действующий чемпион РПЛ. Почему кричат про позор? Может быть, пытаются компенсировать эмоции и разочарование от результатов своих команд», — сказал Митрофанов Sport24.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом России в шестой раз подряд.