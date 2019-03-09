Миодраг Божович: "Новички здорово усилили "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после разгромной победы над "Енисеем" в матче 19-го тура премьер-лиги (4:0) заявил, что новички существенно усилили его команду.

- Мы контролировали игру в первом тайме, старались контролировать мяч, - приводит слова Божовича официальный сайт "Крыльев". - После того, как забили пенальти, игра раскрылась и у нас появилось больше возможностей. Второй гол тоже вовремя забили. После этого нам стало намного легче играть. Мы заслуженно победили. Хочу поздравить всех игроков и болельщиков.

Новички? Они здорово нас усилили. Не думаю, что мы будем играть всегда так результативно, но это будет хороший футбол.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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