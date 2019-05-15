Михайлов и Цорн представлены игрокам "Спартака"

Сегодня перед тренировкой команде были представлены заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов и генеральный директор клуба Томас Цорн, информирует пресс-служба красно-белых.

Их назначение произошло вчера на совете директоров клуба. Михайлов входил в состав совета с 2004 года.

Михайлов и Цорн уже приступили к своим обязанностям.