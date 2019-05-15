Михайлов и Цорн представлены игрокам "Спартака"

Сегодня перед тренировкой команде были представлены заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов и генеральный директор клуба Томас Цорн, информирует пресс-служба красно-белых.
Их назначение произошло вчера на совете директоров клуба. Михайлов входил в состав совета с 2004 года.
Михайлов и Цорн уже приступили к своим обязанностям.
Сегодня перед тренировкой команде были представлены заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов и генеральный директор клуба Томас Цорн.#Спартак #Цорн #Михайлов pic.twitter.com/PiWdd1xhIo– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 мая 2019 г.
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Томас Цорн. Он будет отвечать за трансферы в "Спартаке" //
Сергей Михайлов. Он заменит Наиля Измайлова в "Спартаке" //