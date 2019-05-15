12:02 15 мая | Футбол — РПЛ

Михайлов и Цорн представлены игрокам "Спартака"

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Сегодня перед тренировкой команде были представлены заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов и генеральный директор клуба Томас Цорн, информирует пресс-служба красно-белых.

Их назначение произошло вчера на совете директоров клуба. Михайлов входил в состав совета с 2004 года.

Михайлов и Цорн уже приступили к своим обязанностям.

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Томас Цорн. Он будет отвечать за трансферы в "Спартаке" //
Сергей Михайлов. Он заменит Наиля Измайлова в "Спартаке" //

 

 

 

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