Михалик спровоцировал драку на турнире по мини-футболу

Защитник «Волыни», бывший игрок «Локомотива» Тарас Михалик стал участником драки на турнире по мини-футболу в Луцке.

После нескольких нарушений в матче 1/2 финала турнира Михалик, выступавший за «Припять», вступил в потасовку с игроками «Иквы». Он был удален с поля, после чего в нецензурной форме высказал недовольство арбитрам.

Команда Михалика выиграла полуфинал со счетом 3:1 и в итоге стала победителем турнира. «Припять» выступала в форме «Локомотива».