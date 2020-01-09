Михалик спровоцировал драку на турнире по мини-футболу
12:53
Защитник «Волыни», бывший игрок «Локомотива» Тарас Михалик стал участником драки на турнире по мини-футболу в Луцке.
После нескольких нарушений в матче 1/2 финала турнира Михалик, выступавший за «Припять», вступил в потасовку с игроками «Иквы». Он был удален с поля, после чего в нецензурной форме высказал недовольство арбитрам.
Команда Михалика выиграла полуфинал со счетом 3:1 и в итоге стала победителем турнира. «Припять» выступала в форме «Локомотива».
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