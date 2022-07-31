«Спартак» — «Оренбург»: полузащитник гостей Башич отыграл один гол
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич сократил отставание в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:3.
На 55-й минуте босниец отправил мяч в сетку ударом с линии штрафной красно-белых.
Башич перешел в «Оренбург» в июле этого года из боснийского «Зриньски Мостар». Гол в ворота «Спартака» стал для футболиста первым в составе оренбуржцев.
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Факел – Динамо
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Зенит – Локомотив
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|
Н. Новгород – ЦСКА
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|
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Кр. Советов – Торпедо
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