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Сегодня, 18:53

«Спартак» — «Оренбург»: полузащитник гостей Башич отыграл один гол

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич сократил отставание в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:3.

На 55-й минуте босниец отправил мяч в сетку ударом с линии штрафной красно-белых.

Башич перешел в «Оренбург» в июле этого года из боснийского «Зриньски Мостар». Гол в ворота «Спартака» стал для футболиста первым в составе оренбуржцев.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:1
Оренбург

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Краснодар
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Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
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31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
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31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

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Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

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Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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Локомотив

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