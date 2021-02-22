«Краснодар» поздравил болельщиков с 13-летием клуба
«Краснодар» в своем Twitter поздравил болельщиков с 13-летием клуба. Он был основан 22 февраля 2008 года. Инициатором создания и владельцем клуба является Сергей Галицкий.
«Нам 13 лет! Этот год получился событийным: «быки» в третий раз в своей истории стали бронзовыми призерами Тинькофф РПЛ и дебютировали в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. Поздравляем болельщиков с праздником, желаем команде новых достижений и побед!», — говорится в сообщении.
Нам 1??3?? лет! ? Этот год получился событийным: «быки» в третий раз в своей истории стали бронзовыми призерами Тинькофф РПЛ и дебютировали в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 22, 2021
Поздравляем болельщиков с праздником, желаем команде новых достижений и побед! ? pic.twitter.com/az0C7gw7Ff
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