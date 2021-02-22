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«Краснодар» поздравил болельщиков с 13-летием клуба

09:13
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«Краснодар» в своем Twitter поздравил болельщиков с 13-летием клуба. Он был основан 22 февраля 2008 года. Инициатором создания и владельцем клуба является Сергей Галицкий.

«Нам 13 лет! Этот год получился событийным: «быки» в третий раз в своей истории стали бронзовыми призерами Тинькофф РПЛ и дебютировали в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. Поздравляем болельщиков с праздником, желаем команде новых достижений и побед!», — говорится в сообщении.

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