В ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, мать нападающего "Зенита" Светлана Кокорина с трудом сдерживается, чтобы не заплакать, слушая прокурора.

В понедельник возобновился процесс над нападающим Кокориным, его братом Кириллом, Мамаевым и футбольным тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.​ (Александр Рогулев)

Суд по Кокорину и Мамаеву: начались прения. Live!