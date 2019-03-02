23:29 2 марта | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Мариу Фернандес мог бы очень хорошо вписаться в состав "Спартака"

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что хотел видеть в составе красно-белых защитника ЦСКА Мариу Фернандеса

- Я не хотел поменять всю команду после чемпионского сезона, - сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - Это нормально, когда тренер стремится усилить команду, но не в ущерб важным игрокам. Мариу Фернандеса мне хотелось видеть в "Спартаке". Он - игрок очень высокого уровня. Он мог бы хорошо вписаться в "Спартак", не в ущерб Ещенко. Я хотел повысить общий уровень команды.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны. 

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