Массимо Каррера: "Мариу Фернандес мог бы очень хорошо вписаться в состав "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что хотел видеть в составе красно-белых защитника ЦСКА Мариу Фернандеса.

- Я не хотел поменять всю команду после чемпионского сезона, - сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - Это нормально, когда тренер стремится усилить команду, но не в ущерб важным игрокам. Мариу Фернандеса мне хотелось видеть в "Спартаке". Он - игрок очень высокого уровня. Он мог бы хорошо вписаться в "Спартак", не в ущерб Ещенко. Я хотел повысить общий уровень команды.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

Все о чемпионате России - здесь