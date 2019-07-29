Мамаев переживает за Протасовицкого. Его перевели в другую колонию

Футболист Павел Мамаев выразил обеспокоенность состоянием своего друга Александра Протасовицкого. Оба были осуждены за участие в драке в центре Москвы, но отбывают заключение в разных колониях.

– Заявляли, что мы все вчетвером поедем в одну колонию, и только во время этапирования выяснилось, что его с нами нет, – рассказал Мамаев в интервью "Московскому комсомольцу". – Мы за него переживаем, парень хороший. Он пострадал в большей степени из-за нас. Мы же – камень преткновения.​