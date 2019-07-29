Мамаев переживает за Протасовицкого. Его перевели в другую колонию

Футболист Павел Мамаев выразил обеспокоенность состоянием своего друга Александра Протасовицкого. Оба были осуждены за участие в драке в центре Москвы, но отбывают заключение в разных колониях.
– Заявляли, что мы все вчетвером поедем в одну колонию, и только во время этапирования выяснилось, что его с нами нет, – рассказал Мамаев в интервью "Московскому комсомольцу". – Мы за него переживаем, парень хороший. Он пострадал в большей степени из-за нас. Мы же – камень преткновения.
Дополнительная информация
https://www.mk.ru/social/2019/07/29/zhizn-mamaeva-i-kokorina-v-kolonii-razdeli-dogola-nalili-chifira.html
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