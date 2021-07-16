Кержаков заявил, что Аршавин все еще способен играть в основном составе клуба РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что его бывший одноклубник, Андрей Аршавин мог бы играть в основном составе клуба Тинькофф РПЛ.

«Я пришел в команду, когда Андрей уже был в основном составе «Зенита», в сезоне 2000 года. Я пришёл в 2001 году. Потихоньку нам стали доверять играть в основном составе и с легкой руки Геннадия Сергеевича Орлова, который в одной из трансляций назвал нашу связку «золотой», это и пошло. Как говорят болельщики, практически все голы я забил с передач Андрея. Мое дело было своевременно открываться и не задумываться вообще ни над чем. Думаю, это основная причина того, насколько мне легко было играть с Андреем вместе. Думаю, что даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы, и был бы игроком основного состава клуба РПЛ и многим дал бы фору», — приводит официальный сайт РФС слова Кержакова.

Аршавин завершил карьеру в 2019 году. Сейчас он является директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита».