Малком: «Мой гол не так уж значим, в первую очередь важна победа»

Нападающий «Зенита» Малком поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (7:1) в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России. Бразилец забил первый гол за «Зенит» в официальном матче.

— Для меня в первую очередь важна победа. Рад, что набрали три очка и сделали это красиво. А гол не так уж значим, — сказал Малком в интервью клубному телевидению. — Куда значительнее то, что мы вернули победные ощущения и упрочили лидерство. Конечно, я счастлив, что забил и отдал голевой пас. Надеюсь, что продолжу помогать команде результативными действиями.

Начало матча вышло непростым, потому что соперник хорошо контролировал мяч в центре поля. Но мы воспользовались шансами в атаке и решили исход встречи.

— Что вы почувствовали, увидев мяч в сетке после вашего удара?

— Это все Дуглас, мы знаем, что он — очень качественный игрок. Дуглас классно прорвался по центр. А я сказал ему перед матчем, что когда он будет проходить через центр, я буду смещаться по диагонали и врываться внутрь штрафной. Так что он нашел меня хорошим пасом, а я забил и помог команде.

— После двух ничьих команда по-особенному настраивалась на матч?

— Нет, готовились к нему точно так же. Хотя, пожалуй, были чуть более сконцентрированы перед игрой в раздевалке. Очень уж хотелось показать на поле отличный футбол.

— Доводилось когда-нибудь играть в матче с таким количеством голов?

— Нет, со мной такое впервые! Надеюсь, что мы продолжим побеждать и будем забивать еще больше, чтобы радовать всех вокруг, включая нашего тренера и болельщиков. Постараемся всегда быть такими результативными.