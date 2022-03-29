Комбаров об ОПГ «Ромашка»: «Никаких заговоров в «Спартаке» не было»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» вспомнил чемпионство «Спартака» и скандалы в команде в следующий сезон.

— Чемпионство «Спартака» с Каррерой — это его заслуга или нет?

— Это заслуга всей команды, тренерского штаба, менеджмента, болельщиков. Это заслуга не одного человека, а целой команды.

— Объясни для болельщиков, которые стали следить за футболом в последние пару-тройку лет, — что такое ОПГ «Ромашка»?

— У нас был с братом ресторан «Ромашка». И мы часто собирались всей командой там. ОПГ «Ромашка» имела абсолютно шуточный характер. А когда начались конфликты, то значение аббревиатуры поменялось. Но я на это особого внимания не обращал, никаких заговоров в команде не было.

— В ОПГ «Ромашка» входило четыре человека: ты и Кирилл, Глушаков и Ребров. Это правда?

— Не знаю, кто в нее входил. Для меня это шуточное название.

— Кто был лидерами команды в то время?

— У нас был мощнейший состав в чемпионский сезон. Каждый проявлял себя как лидер на своей позиции. У нас был самый дружный коллектив, который был за всю карьеру в «Спартаке».

— Был ли один лидер в раздевалке, кто мог взять на себя роль тренера?