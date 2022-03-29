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Комбаров об ОПГ «Ромашка»: «Никаких заговоров в «Спартаке» не было»

Дмитрий Комбаров: «ОПГ «Ромашка»? Никаких заговоров в «Спартаке» не было»
Отдел футбола «СЭ»
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Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» вспомнил чемпионство «Спартака» и скандалы в команде в следующий сезон.

— Чемпионство «Спартака» с Каррерой — это его заслуга или нет?

— Это заслуга всей команды, тренерского штаба, менеджмента, болельщиков. Это заслуга не одного человека, а целой команды.

— Объясни для болельщиков, которые стали следить за футболом в последние пару-тройку лет, — что такое ОПГ «Ромашка»?

— У нас был с братом ресторан «Ромашка». И мы часто собирались всей командой там. ОПГ «Ромашка» имела абсолютно шуточный характер. А когда начались конфликты, то значение аббревиатуры поменялось. Но я на это особого внимания не обращал, никаких заговоров в команде не было.

— В ОПГ «Ромашка» входило четыре человека: ты и Кирилл, Глушаков и Ребров. Это правда?

— Не знаю, кто в нее входил. Для меня это шуточное название.

— Кто был лидерами команды в то время?

— У нас был мощнейший состав в чемпионский сезон. Каждый проявлял себя как лидер на своей позиции. У нас был самый дружный коллектив, который был за всю карьеру в «Спартаке».

— Был ли один лидер в раздевалке, кто мог взять на себя роль тренера?

— Любой мог тогда. Я, Глушаков, Промес, Зе Луиш, Ребров. Тогда у нас не было конфликтов. Если был пихач, то он был по делу. Нужно уметь принимать ошибки и работать дальше.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Дмитрий Комбаров
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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