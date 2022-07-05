Шведский защитник «Химок» Дагерстол приостановил контракт с клубом

Шведский защитник Филип Дагерстол воспользовался новым разрешением ФИФА и продлил срок приостановки контракта с «Химками» до 30 июня 2023 года, сообщает сайт подмосковной команды.

Футболист начнет новый сезон в другой команде.

В начале марта футболист покинул расположение подмосковной команды, воспользовавшись разрешением ФИФА временно играть в зарубежных командах.

Сезон 25-летний Дагерстол доигрывал в шведском «Норрчепинге», где начинал карьеру.

В «Химки» футболист перешел в январе 2021 года. В составе подмосковного клуба за все время сыграл в 27 матчах, в которых не отметился голами.