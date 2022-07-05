Шведский защитник «Химок» Дагерстол приостановил контракт с клубом
Шведский защитник «Химок» Дагерстол приостановил контракт с клубом
Шведский защитник Филип Дагерстол воспользовался новым разрешением ФИФА и продлил срок приостановки контракта с «Химками» до 30 июня 2023 года, сообщает сайт подмосковной команды.
Футболист начнет новый сезон в другой команде.
В начале марта футболист покинул расположение подмосковной команды, воспользовавшись разрешением ФИФА временно играть в зарубежных командах.
Сезон 25-летний Дагерстол доигрывал в шведском «Норрчепинге», где начинал карьеру.
В «Химки» футболист перешел в январе 2021 года. В составе подмосковного клуба за все время сыграл в 27 матчах, в которых не отметился голами.
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9
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|0
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|0
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10
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|0
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|0
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11
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|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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