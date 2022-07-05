Макаров и Чуперка были удалены за драку в товарищеском матче между «Динамо» и «Рубином»

Товарищеский матч между «Динамо» и «Рубином» (2:0) ознаменовался некрасивым эпизодом.

В конце второго тайма полузащитник казанцев Валерий Чуперка грубо сфолил на хавбеке «Динамо» Денисе Макарове в середине поля. После этого между футболистами завязалась потасовка, которую смогли разнять другие участники матча.

Оба футболиста были сразу удалены с поля.

Клубы договорились, так как это товарищеский матч, что смогут заменить удаленных игроков.