Макаров и Чуперка были удалены за драку в товарищеском матче между «Динамо» и «Рубином»
Товарищеский матч между «Динамо» и «Рубином» (2:0) ознаменовался некрасивым эпизодом.
В конце второго тайма полузащитник казанцев Валерий Чуперка грубо сфолил на хавбеке «Динамо» Денисе Макарове в середине поля. После этого между футболистами завязалась потасовка, которую смогли разнять другие участники матча.
Оба футболиста были сразу удалены с поля.
Клубы договорились, так как это товарищеский матч, что смогут заменить удаленных игроков.
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|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
|Ахмат
|0
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|0
|0
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|0
|
8
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|0
|
9
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|0
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|0
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|0
|
10
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|0
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|0
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|0
|
11
|Н. Новгород
|0
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|0
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|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
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|0
|
13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
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|0
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|0
|
15
|Факел
|0
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|0
|0
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|0
|
16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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