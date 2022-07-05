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Сегодня, 19:11

Макаров и Чуперка были удалены за драку в товарищеском матче между «Динамо» и «Рубином»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Драка в товарищеском матче.

Товарищеский матч между «Динамо» и «Рубином» (2:0) ознаменовался некрасивым эпизодом.

В конце второго тайма полузащитник казанцев Валерий Чуперка грубо сфолил на хавбеке «Динамо» Денисе Макарове в середине поля. После этого между футболистами завязалась потасовка, которую смогли разнять другие участники матча.

Оба футболиста были сразу удалены с поля.

Клубы договорились, так как это товарищеский матч, что смогут заменить удаленных игроков.

Валерий Чуперка
Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
3
2
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