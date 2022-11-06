Полузащитник «Сочи» Макарчук заявил, что «Спартак» ничем не удивил в матче

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук прокомментировал для «СЭ» ничью в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Можно говорить, что «Сочи» по игре потерял два очка?

— Я бы не сказал, что «Сочи» по игре потерял 2 очка. Мы играли хорошо. За последние игры эта одна из самых лучших. Можно выделить настрой команды, все боролись до последнего. Как «Спартак», так и мы могли выиграть. Не было такого, что у нас был бешеный перевес.

— Удивил ли чем-то «Спартак»? Можно, говорить, что эта команда может бороться за чемпионство?

— Про чемпионство не знаю, это надо спрашивать у них, какие у них там амбиции. Не удивили сегодня, мы их разбирали на недельном цикле и до этого смотрели.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.