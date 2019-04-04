Магомед-Шапи Сулейманов: "Роль игрока подмены меня не устраивает"

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в интервью РФС заявил, что не согласен с ролью запасного и намерен пробиться в стартовый состав команды.

– Многие считают вас игроком замены. Вы выходите и в стартовом составе, но это происходит реже. Да, выходя на замену, вы забиваете. Но есть ли что-то, что вас в этом не устраивает?

– Я хочу сказать, во-первых, что не считаю себя игроком замены, – приводит слова Сулейманова ​пресс-служба РФС. – Просто так получается, что выхожу и забиваю. Я не играю много в стартовом составе, но понимаю, что сейчас для меня это, может быть, даже и лучше. Мне надо работать, чтобы стать игроком стартового состава. Роль игрока подмены меня абсолютно не устраивает. Но, конечно же, когда выхожу на замену, стараюсь показывать максимум. Ведь только так можно пробиться в стартовый состав.

– Чего не хватает, чтобы стать игроком стартового состава? Может быть, "физики"?

– Физически, конечно, тяжело. Когда постоянно выходишь на 20-25 минут, а потом сразу играешь в старте, минуте на 15-й уже начинаешь задыхаться. Но я уверен, что смогу стать игроком стартового состава.

В текущем сезоне Магомед-Шапи Сулейманов провел за "Краснодар" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач.

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