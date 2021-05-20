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Мацуев считает Мозеса одним из лидеров «Спартака»

17:15
Денис Мацуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Мацуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на выкуп Виктора Мозеса красно-белыми у «Челси».

«Покупка игрока, который сделал решающий вклад в наши серебряные медали, не может вызывать вопросов. Это напрашивалось. Мозес настолько здорово вписался в команду, особенно это стало заметно во второй половине сезона. Виктор очень органично смотрелся на поле. Это один из лидеров сегодняшнего «Спартака». Он принес нам серебро не только своим голом в последнем туре, но и игрой на протяжении всего сезона. Его правый фланг был наиострейшим: подачи, индивидуальное мастерство. У него высочайший футбольный ум! Замечательная новость!», — сказал Мацуев «СЭ».

Осенью 2020 года Виктор Мозес был взят в аренду у «Челси». В сезоне-2020/21 30-летний полузащитник провел 20 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

(Владимир Пушкарев)

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