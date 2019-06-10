"Люблю тебя все сильней". Годовщина свадьбы Карпина

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин опубликовал в своем Инстаграме фотографию, которую посвятил годовщине свадьбы. 50-летний российский специалист женился на Дарье летом 2017-го.

– ​Два года прошло, уже или еще! Люблю тебя все сильней. 2 года , а уже у нас есть наша маленькая Дашуля, но нужен еще Жорик, – подписал фото Карпин.

Валерий и Дарья воспитывают трех дочерей: Марию (22 года), Валерию (17 лет) и общую дочь Дарью (родилась осенью 2018-го).

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