15:02 | Футбол — РФПЛ

Лунгу близок к переходу из "Урала" в "Аланьяспор"

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Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что полузащитник команды Чисамба Лунгу в ближайшие дни пройдет медосмотр для "Аланьяспора". Замбиец перешел в российский клуб в 2010 году и провел в составе команды 137 матчей, забив семь голов.

– Лунгу сделал много для нашего клуба, мы готовы отпустить его, если будет хорошее предложение, – цитирует ТАСС Иванова. – В ближайшее время он вылетит в Турцию, чтобы пройти медосмотр для клуба "Аланьяспор". Детали возможного перехода будем согласовывать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4483288

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