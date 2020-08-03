Ловрен пошутил над Салахом, египтянин «посоветовал» ему поселиться с медведем

Защитник «Зенита», новичок команды Деян Ловрен пообщался со своим бывшим партнером по команде Мохамедом Салахом. Их диалог опубликовал канал сине-бело-голубых на YouTube.

Ловрен: — Слушай, я только что вышел из аэропорта, увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! И, брат, я спрашиваю, кто-то открыл ворота зоопарка? Мне сказали: «не волнуйся, но тебя не съест, он нормальный и не трогает людей».

Салах: — Не трогает людей? Можешь поселиться с одним из них! Ты только что прилетел?

Ловрен: — Да, только прилетел и еду.

Салах: — С командой встречаешься завтра?

Ловрен: — Да, с командой завтра.

Салах: — Ты будешь капитаном?

Ловрен: — Ты хочешь, чтобы это был я? Если ты хочешь, то я буду стараться.

27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».