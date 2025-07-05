Лоськов о новой должности в «Локомотиве»: «Отвечаю за молодежный футбол, мне это интересно»

Советник генерального директора «Локомотива» по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе на новую должность в клубе.

«Наверное, это повышение. Теперь больше отвечаю за молодежный футбол. Это наше будущее. Мне это интересно», — сказал Лоськов «СЭ».

В августе 2016 года Лоськов стал частью тренерского штаба железнодорожников. С июня 2022 года бывший полузащитник отвечал за программу развития молодежного футбола в качестве заместителя руководителя. В октябре того же года Лоськов вошел в тренерский штаб главной команды в роли помощника главного тренера.