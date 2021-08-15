«Локомотив» — «Зенит»: Малком получил удар ногой по голове и был заменен
Нападающий «Зенита» Малком был заменен в середине второго тайма матча 4-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Он покидал поле в сопровождении врачей, которые прикладывали ему лед к голове. За несколько минут до этого бразилец получил сильный удар по лицу.
В одном из эпизодов Малком упал на газон, а защитник «Локо» Станислав Магкеев случайно ударил ногой бразильца по голове.
Игрок «Зенита» старался продолжить встречу, но вскоре попросил замену.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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