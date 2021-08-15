Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

«Локомотив» — «Зенит»: Карасеву подсказали, что Кузяева нужно удалить?

18:58
Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Теги:

На 50-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» Сергей Карасев поступил правильно, вынеся второе предупреждение Далеру Кузяеву, который шипами наступил Рифату Жемалетдинову на голеностоп. Судья сам назначил штрафной удар, но самостоятельно ли он принял решение об использовании дисциплинарной санкции и удалении?

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Было видно, что Карасев взял паузу и после фола зенитовца с кем-то разговаривал, поднеся палец к левому уху. Видеоарбитру и ассистенту видеоарбитра запрещено делать подобные подсказки. Второй ассистент и резервный находились далеко от места событий. Так с кем же общался судья и зачем?

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Зенит 1
2-й тайм

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Манчестер Сити 0
Перерыв

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Ахмат» — «Динамо»: Уткин во втором матче подряд забил со штрафного
«Рубин» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча
Президент «Урала» высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр