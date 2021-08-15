«Локомотив» — «Зенит»: Карасеву подсказали, что Кузяева нужно удалить?
На 50-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» Сергей Карасев поступил правильно, вынеся второе предупреждение Далеру Кузяеву, который шипами наступил Рифату Жемалетдинову на голеностоп. Судья сам назначил штрафной удар, но самостоятельно ли он принял решение об использовании дисциплинарной санкции и удалении?
Было видно, что Карасев взял паузу и после фола зенитовца с кем-то разговаривал, поднеся палец к левому уху. Видеоарбитру и ассистенту видеоарбитра запрещено делать подобные подсказки. Второй ассистент и резервный находились далеко от места событий. Так с кем же общался судья и зачем?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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