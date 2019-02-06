"Локомотив" выложил подборку смешных моментов с Кверквелией в честь его дня рождения

Грузинскому защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии исполнилось 27 лет, и, в честь этого праздника, пресс-служба клуба выложила в Твиттере ролик с самыми смешными моментами с участием игрока.

- В честь дня рождения нашего любимого грузина дарим ему (и вам) подборку самых смешных моментов, которые попали в объективы наших камер, - написано в подводке к видео.

Кверквелия играет за "Локомотив" с середины сезона-2016/17. В текущем чемпионате России грузин сыграл 17 матчей, в которых забил один гол.