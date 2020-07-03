«Локомотив» отказался от трансфера Баделя

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» отказался от идеи приобретения 31-летнего хавбека Милана Баделя, который выступает в «Фиорентине» в аренде от «Лацио». Такое решение принято из-за того, что в московском клубе хорват запросил зарплату в 4,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2019/20 Бадель провел 22 матча в серии А, забив один гол. Его трансферная стоимость оценивается в 2,40 миллиона евро. (Вячеслав Короткин)