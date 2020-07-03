РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» отказался от трансфера Баделя

3 июля 2020, 15:20
Милан Бадель. Фото AFP
Милан Бадель. Фото AFP
Теги:

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» отказался от идеи приобретения 31-летнего хавбека Милана Баделя, который выступает в «Фиорентине» в аренде от «Лацио». Такое решение принято из-за того, что в московском клубе хорват запросил зарплату в 4,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2019/20 Бадель провел 22 матча в серии А, забив один гол. Его трансферная стоимость оценивается в 2,40 миллиона евро. (Вячеслав Короткин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир