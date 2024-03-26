«Локомотив» направит все средства от матча с «Краснодаром» в помощь пострадавшим в «Крокусе»

«Локомотив» материально поддержит семьи погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, клуб перечислит деньги, полученные по итогам матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара», в организацию «Красный Крест» в помощь семьям погибших и пострадавших во время происшествия в Подмосковье.

Игра между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдет 31 марта на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени. Также отмечается, что все развлекательные мероприятия на стадионе в этот день будут отменены.