Смородская считает, что Пиняеву рано думать об игре в Европе

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала корреспонденту «СЭ» развитие флангового нападающего московского клуба Сергея Пиняева.

Вингер железнодорожников занял второе место в рейтинге лучших дриблеров мира среди игроков до 20 лет по версии CIES Football Observatory. В среднем за матч россиянин делает до 62,1% удачных обводок.

«Я думаю, что говорить о Пиняеве в превосходной степени рано. Еще надо развиваться. Я столько видела подающих надежд игроков. Поживем — увидим, в какую сторону он будет развиваться. Что касается возможности играть заграницей — рано ему еще», — сказала Смородская «СЭ».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев отыграл 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

(Софья Грецкая)