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Сегодня, 16:12

Смородская считает, что Пиняеву рано думать об игре в Европе

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала корреспонденту «СЭ» развитие флангового нападающего московского клуба Сергея Пиняева.

Вингер железнодорожников занял второе место в рейтинге лучших дриблеров мира среди игроков до 20 лет по версии CIES Football Observatory. В среднем за матч россиянин делает до 62,1% удачных обводок.

«Я думаю, что говорить о Пиняеве в превосходной степени рано. Еще надо развиваться. Я столько видела подающих надежд игроков. Поживем — увидим, в какую сторону он будет развиваться. Что касается возможности играть заграницей — рано ему еще», — сказала Смородская «СЭ».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев отыграл 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

(Софья Грецкая)

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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