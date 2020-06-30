РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Гильерме заменен на Коченкова после гола между ногами

30 июня 2020, 18:33
Теги:

Вратарь «Локомотива» Гильерме был заменен на 33-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Пока не ясно, по какой причине был заменен 34-летний Гильерме.

Ранее форвард самарцев Деян Радонич открыл счет в матче, поразив ворота «Локомотива». Гильерме пропустил мяч между ногами.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Радонич открыл счет в матче, Гильерме пропустил мяч между ног

Локомотив — Крылья Советов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11615
Все опросы
Кто займет второе место в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир