Вратарь «Локомотива» Гильерме был заменен на 33-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Пока не ясно, по какой причине был заменен 34-летний Гильерме.

Ранее форвард самарцев Деян Радонич открыл счет в матче, поразив ворота «Локомотива». Гильерме пропустил мяч между ногами.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Радонич открыл счет в матче, Гильерме пропустил мяч между ног