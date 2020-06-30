«Локомотив» — «Крылья Советов»: Гильерме заменен на Коченкова после гола между ногами
30 июня 2020, 18:33
Вратарь «Локомотива» Гильерме был заменен на 33-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Пока не ясно, по какой причине был заменен 34-летний Гильерме.
Ранее форвард самарцев Деян Радонич открыл счет в матче, поразив ворота «Локомотива». Гильерме пропустил мяч между ногами.
«Локомотив» — «Крылья Советов»: Радонич открыл счет в матче, Гильерме пропустил мяч между ног
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