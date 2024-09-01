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Сегодня, 20:41

«Локомотив» — «Краснодар»: гости ведут 2:0 после первого тайма

Алина Савинова
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«Краснодар» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча 7-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 4-й минуте встречи открыл Виктор Са. На 45+3-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти и увеличил преимущество «быков».

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между московской и краснодарской командами.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
2
1
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
6
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
7
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