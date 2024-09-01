«Локомотив» — «Краснодар»: гости ведут 2:0 после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча 7-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 4-й минуте встречи открыл Виктор Са. На 45+3-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти и увеличил преимущество «быков».

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между московской и краснодарской командами.