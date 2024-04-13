«Локомотив» — ЦСКА: Фассон забил первый гол в карьере

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«Локомотив» удвоил преимущество в игре с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ — 3:1.

На 65-й минуте отметился Лукас Фассон. Бразилец забил первый гол в карьере.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.