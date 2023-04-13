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Родригао назвал Семака лучшим российским тренером

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Родригао рассказал об отношениях главного тренера команды Сергея Семака с латиноамериканскими футболистами.

«Как Сергей Семак общается с латиноамериканцами? Никаких сложностей нет. Тренер может обратиться по-испански, по-английски, по-французски. Плюс всегда на помощь может прийти Вильям, который играет важную роль в коммуникации. Мы много говорим на разных языках, в том числе даже на русском. У меня на протяжении карьеры были прекрасные тренеры, с которыми удалось поработать. Семак — умный специалист, внимательный к деталям. Тренер прекрасно понимает нас, футболистов, и это очень помогает ему в его работе. С уверенностью могу назвать его лучшим тренером России и, возможно, лучшим в моей карьере», — цитирует Родригао Metaratings.ru.

Родригао выступает в России с июля 2021 года после перехода из «Жил Висенте» в «Сочи». Он перешел в клуб из Санкт-Петербурга в июле 2022 года. На счету 27-летнего защитника 24 матча за «Зенит» и один гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodrigao-semak-luchshii-trener-rossii-on-prekrasno-ponimaet-futbolistov-242960/
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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