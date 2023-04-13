Родригао назвал Семака лучшим российским тренером

Защитник «Зенита» Родригао рассказал об отношениях главного тренера команды Сергея Семака с латиноамериканскими футболистами.

«Как Сергей Семак общается с латиноамериканцами? Никаких сложностей нет. Тренер может обратиться по-испански, по-английски, по-французски. Плюс всегда на помощь может прийти Вильям, который играет важную роль в коммуникации. Мы много говорим на разных языках, в том числе даже на русском. У меня на протяжении карьеры были прекрасные тренеры, с которыми удалось поработать. Семак — умный специалист, внимательный к деталям. Тренер прекрасно понимает нас, футболистов, и это очень помогает ему в его работе. С уверенностью могу назвать его лучшим тренером России и, возможно, лучшим в моей карьере», — цитирует Родригао Metaratings.ru.