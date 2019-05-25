Летом в Австрии пройдет супертурнир клубов РПЛ

В конце июня – начале июля в Австрии пройдет летний супертурнир с участием 4 клубов РПЛ. Турнир аналогичен тому, что был проведен зимой в Катаре.

Планируется, что в турнире примут участие ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов", матчи пройдут 26, 27 и 30 июня, 3 и 4 июля на "Пеллау стэдиум". Победитель получит 100 тысяч евро, матчи будут показаны на каналах "Матч" и "Матч премьер". (Сергей Егоров)

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