Литвинов объяснил низкую результативность россиян «Спартака»: «Тяжело конкурировать со статистикой нападающих, если они все легионеры»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результативности российских игроков красно-белых.

«В этом сезоне у нас играет больше легионеров, чем русских. Русские у нас — футболисты оборонительного плана, и из-за этого, наверное, статистика легионеров лучше, чем у наших ребят. Даже если посмотреть по нападающим: у нас Шамар и Угальде, поэтому тяжело конкурировать со статистикой нападающих, если они все легионеры», — сказал Литвинов «СЭ».

В текущем сезоне российские игроки «Спартака» забили лишь два гола в 18 турах РПЛ. По этому показателю красно-белые занимают 15-е место из всех команд чемпионата России.

Лидером по голам, забитым россиянами, является «Локомотив» (27 голов).

Александр Абустин