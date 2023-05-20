«Ахмат» — «Химки»: грозненцы открыли счет в матче
Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов открыл счет на 28-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Химками» — 1:0.
Евгений Харин из центра поля выполнил пас в свободную зону, Карапузов подхватил мяч, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот.
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|
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|
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|
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|5
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|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
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|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
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|
Пари НН – Сочи
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|Г
|
|
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Зенит
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|
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Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
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