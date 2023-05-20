«Ахмат» — «Химки»: грозненцы открыли счет в матче

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Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов открыл счет на 28-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Химками» — 1:0.

Евгений Харин из центра поля выполнил пас в свободную зону, Карапузов подхватил мяч, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот.