Леонид Слуцкий провел тренировку для детей

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий и его помощник Олег Яровинский провели тренировку для детской команды "Элдениа". Справа - Дамиан Пултрум. Фото gelderlander.nl

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий и его помощник Олег Яровинский провели тренировку для детской команды "Элдениа" (дети до 12 лет), информирует gelderlander.nl.

Российский специалист при посещении больницы в начале марта дал обещание 10-летнему мальчику Дамиану Пултруму, который играет в футбол.

У ребенка болезнь Крона. Мальчик во время взита игроков и сотрудников "Витесса" спросил Слуцкого, не хочет ли он потренировать его команду. Бывший тренер ЦСКА охотно согласился и сдержал обещание.

Отметим, что ежегодно клуб высшего дивизиона Голландии посещает детское отделение больницы в Арнеме, чтобы поддержать пациентов.