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Леонид Федун: «Бакаев считает, что из «Рубина» проще попасть в основу «Спартака». Что я могу сделать?»

15:05
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал YouTube-каналу «Футбольный Биги» переход 20-летнего воспитанника красно-белых Солтмурада Бакаева в «Рубин».

— Солтмурад и его отец объяснили свою позицию, у нас аргументов нет, — заявил Федун. — Если человек считает, что ему проще пробиться в основу «Спартака» через «Рубин», то что я могу сделать? Я пытался сделать все, что мог. Не могу же я на него надеть наручники и сказать: «Оставайся в команде». Это его выбор. Если мы предложили контракт по деньгам больше, чем «Рубин», что я могу сделать?

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