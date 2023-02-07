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Ледяхов считает, что у Дзюбы еще есть шанс играть за «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов высказался о перспективах экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

«В теории Дзюба мог бы быть полезен «Зениту», но неизвестно, в каком он состоянии. «Зенит» не участвует в еврокубках, а чемпионат они могут доиграть в том составе, который у них есть. Не думаю, что «Зенит» нуждается в Дзюбе. Для Дзюбы, конечно, это был бы очень хороший вариант, если его вернут. У него был бы шанс играть там. Сможет ли он выдержать конкуренцию... Списывать его рано, 34 года — это самый расцвет сил. Для нашего чемпионата — это классный нападающий. В российском чемпионате Дзюба может ещё спокойно играть года два-три», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год и забил за команду 108 мячей в 249 матчах.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://legalbet.ru/news/ledyahov-u-dzyubi-bil-bi-shans-igrat-v-zenite-34-goda/
Артем Дзюба
Игорь Ледяхов
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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16
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