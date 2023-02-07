Ледяхов считает, что у Дзюбы еще есть шанс играть за «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов высказался о перспективах экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

«В теории Дзюба мог бы быть полезен «Зениту», но неизвестно, в каком он состоянии. «Зенит» не участвует в еврокубках, а чемпионат они могут доиграть в том составе, который у них есть. Не думаю, что «Зенит» нуждается в Дзюбе. Для Дзюбы, конечно, это был бы очень хороший вариант, если его вернут. У него был бы шанс играть там. Сможет ли он выдержать конкуренцию... Списывать его рано, 34 года — это самый расцвет сил. Для нашего чемпионата — это классный нападающий. В российском чемпионате Дзюба может ещё спокойно играть года два-три», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год и забил за команду 108 мячей в 249 матчах.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.