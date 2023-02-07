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Сегодня, 13:00

Представитель Оздоева заявил, что футболист готов вернутся в Россию при хорошем предложении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель игрока «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, оценил возможное возвращение 30-летнего полузащитника в РПЛ.

«У Магомеда нет категорической позиции, что он не хочет играть в РПЛ. У него вообще нет никаких ограничений при выборе клуба. Если поступит хорошее предложение от российского клуба, то он его рассмотрит. Много кто прощупывает почву. Но я вот все эти «прощупки» не люблю. Ориентироваться на это бесполезно. Даже до Магомеда не все довожу. Потому что звонят и спрашивают: «А Оздоев поедет к нам играть вот за такую сумму?». Всегда отвечаю: «Оздоев не на Луне живет — присылайте на почту предметное предложение, он его рассмотрит», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

30-летний россиянин выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-magomed-gotov-vernut-sya-v-rossiyu-esli-postupit-horoshee-predlozhenie/
Магомед Оздоев
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ФК Фатих Карагюмрюк
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