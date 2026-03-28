Ларин: «Не удивлен, что Соболев выиграл конкуренцию у Дурана в «Зените». Саша — хороший нападающий»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона-2025/26.

«Я рад за любого российского футболиста, который выигрывает конкуренцию у легионера. Меня вообще не удивило, что Соболев смог посадить в запас Дурана. Саша — хороший футболист, разозлился и доказал всем, что достоин. Если уж касаться этой темы, то российские футболисты, игравшие в Европе, должны были доказывать, что они на голову сильнее местных. А у нас все наоборот, отечественные футболисты должны выиграть конкуренцию у иностранцев. Получается, что мы плохо относимся к собственным игрокам», — сказал Ларин «СЭ».

C февраля на счету 29-летнего Соболева 6 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей. У Дурана за такое же количество матчей 2 гола.