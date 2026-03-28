В махачкалинском «Динамо» уверены, что наводнение в Дагестане не повлияет на проведение матча с «Балтикой»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил «СЭ» на вопрос о возможном переносе домашнего матча 23-го тура РПЛ против «Балтики» из-за наводнения в регионе.

«Сегодня у нас планировалось проведение открытой тренировки и встреча с болельщиками. Но, естественно, мы отменили это. Думали перенести встречу с болельщиками в помещение, но доехать до стадиона непросто. Перенос матча? У нас так долго дожди не идут, времени еще много. Уверен, что игру против «Балтики» не придется переносить», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» и «Балтика» сыграют 5 апреля в Каспийске.