Ларин — о сохранении Осинькина в «Крыльях»: «Очень рад, что Игорю Витальевичу была оказана такая поддержка»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на сохранение Осинькина в качестве главного тренера «Крыльях Советов» после встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Положительно отношусь к этому решению и считаю, что в Самаре поступили правильно. Очень рад, что Игорю Витальевичу была оказана такая поддержка именно от жителей Самарского региона. В конечном итоге это привело к встрече с губернатором. Судя по Telegram-каналу губернатора, задача — занять восьмое место. Надеюсь, Игорь Витальевич справится с этой задачей вместе с командой», — сказал Ларин «СЭ».

Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. В текущем сезоне клуб занимает 10-е место в таблице РПЛ после 11 туров.

Александр Абустин