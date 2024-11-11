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Бонгонда: «Не знаю, кто такой Дзюба»

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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда после победы над «Акроном» в 15-м туре РПЛ (4:0) заявил, что не знает форварда тольяттинцев Артема Дзюбу.

«Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Кто? Артем Дзюба? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете — я играю за «Спартак». Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке.

Я, к сожалению, не россиянин, поэтому не могу знать всех игроков. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете. Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде, — сказал Бонгонда «РБ Спорт».

«Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, после 15 туров у команды 28 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Тео Бонгонда
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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