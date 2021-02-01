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Определились соперники «Зенита» по товарищеским матчам на втором сборе в Дубае

09:11
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«Зенит» на официальном сайте назвал соперников, с которым клуб встретится в товарищеских матчах в феврале.

4 февраля сине-бело-голубые сыграют с «Арарарт-Армения» и «Ноа». 9 февраля «Зенит» встретится с командой Иордании, а спустя 3 дня петербургский клуб проведет матч со сборной Узбекистана и клубом «Пюником».

31 января стартовал второй тренировочный сбор «Зенита» в Дубае. К команде присоединился голкипер Андрей Лунев и форвард Артем Дзюба, излечившиеся от коронавируса. После 19 туров РПЛ команда занимает 1-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-02-01-sine-belo-golubye-sygrayut-s-klubami-iz-armenii-a-takzhe-so-sbornymi-iordanii-i-uzbekistana.htm

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