Определились соперники «Зенита» по товарищеским матчам на втором сборе в Дубае
09:11
«Зенит» на официальном сайте назвал соперников, с которым клуб встретится в товарищеских матчах в феврале.
4 февраля сине-бело-голубые сыграют с «Арарарт-Армения» и «Ноа». 9 февраля «Зенит» встретится с командой Иордании, а спустя 3 дня петербургский клуб проведет матч со сборной Узбекистана и клубом «Пюником».
31 января стартовал второй тренировочный сбор «Зенита» в Дубае. К команде присоединился голкипер Андрей Лунев и форвард Артем Дзюба, излечившиеся от коронавируса. После 19 туров РПЛ команда занимает 1-е место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-02-01-sine-belo-golubye-sygrayut-s-klubami-iz-armenii-a-takzhe-so-sbornymi-iordanii-i-uzbekistana.htm
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