Определились соперники «Зенита» по товарищеским матчам на втором сборе в Дубае

«Зенит» на официальном сайте назвал соперников, с которым клуб встретится в товарищеских матчах в феврале.

4 февраля сине-бело-голубые сыграют с «Арарарт-Армения» и «Ноа». 9 февраля «Зенит» встретится с командой Иордании, а спустя 3 дня петербургский клуб проведет матч со сборной Узбекистана и клубом «Пюником».

31 января стартовал второй тренировочный сбор «Зенита» в Дубае. К команде присоединился голкипер Андрей Лунев и форвард Артем Дзюба, излечившиеся от коронавируса. После 19 туров РПЛ команда занимает 1-е место в турнирной таблице.