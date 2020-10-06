Кузяев объяснил, почему решил подписать новый контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который во вторник подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2022/23, признался, что решающим фактором в этой сделке стала заинтересованность тренерского штаба питерцев. 27-летний футболист сборной России после окончания предыдущего сезона стал свободным агентом, он рассчитывал продолжить карьеру в Европе, а в РПЛ им также интересовались «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак».

— Эмоции самые положительные. Очень рад, что вновь присоединился к своему клубу, — приводит слова Кузяева пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. — Теперь впереди много матчей и большие задачи, которые будем решать вместе. Ближайшие — это Лига чемпионов и борьба за золото премьер-лиги. Очень важно, чтобы «Зенит» еще раз защитил титул. Лично я готов как и прежде всего себя отдавать на поле, буду стараться приносить пользу клубу и радовать болельщиков.

— Неопределенность с вашим будущим длилась несколько месяцев. Что ощущали в это время?

— Это был непростой период, не понимал, где буду играть. Хочу сказать, что меня в это время поддерживали семья, родные, друзья. Для меня это было самым важным. Очень благодарен клубу «Зенит», тренерскому штабу команды за поддержку и возможность вновь присоединиться к сине-бело-голубым для достижения новых вершин.

— Новый контракт с «Зенитом» вы заключили до конца сезона-2022/23.

— Мне кажется, три года — это оптимальный срок для любого контракта и довольно распространенная футбольная практика. Во время переговоров, конечно, были нюансы, но я очень рад, что все разрешилось именно так. Положительно! Теперь с нетерпением жду начала тренировок с «Зенитом».

— Что стало решающим аргументом в пользу того, чтобы продлить контракт с «Зенитом»?

— Пообщавшись в очередной раз с тренерским штабом и руководством «Зенита» я понял, насколько клуб во мне заинтересован. Думаю, это стало решающим фактором.

— В какой вы сейчас форме?

— Думаю, оптимальные кондиции мне еще предстоит набрать. Работал индивидуально, старался себя поддерживать в форме, занимался два раза в день. Но ни одна такая тренировка не заменит командную. В данный момент постепенно набираю в сборной России. Но я думаю, набор кондиций займет не так уж много времени.

— Номер за вами остался прежний?

— Вы наверняка выдели как клубный твиттер пошутил на эту тему. Там на картине у одного из героев он 14-й. Значит — прежний (улыбается).

В минувшем сезоне Кузяев провел 28 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал 4 результативные передачи.