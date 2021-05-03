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Кутепов получил травму в матче с «Арсеналом»

17:45
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил повреждение в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Он неудачно столкнулся с соперником в борьбе за мяч.

Кутепов покидал поля, с трудом опираясь на левую ногу, при поддержке медицинского персонала. Его заменил Георгий Джикия.

Отметим, что в первом тайме Кутепов стал автором автогола.

Арсенал Т — Спартак

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