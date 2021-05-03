Кутепов получил травму в матче с «Арсеналом»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил повреждение в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Он неудачно столкнулся с соперником в борьбе за мяч.

Кутепов покидал поля, с трудом опираясь на левую ногу, при поддержке медицинского персонала. Его заменил Георгий Джикия.

Отметим, что в первом тайме Кутепов стал автором автогола.