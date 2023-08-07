Кучаев — о календаре ЦСКА: «Немного сложно, но играть лучше, чем не играть»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев оценил календарь армейцев на старте сезона-2023/24.

«Немного тяжело, конечно. У нас было три выезда подряд. Не скажу, что мы зацикливаемся на этом. В любом случае играть лучше, чем тренироваться. Для меня каждая игра радость», — сказал Кучаев.

После трех туров ЦСКА с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 4-м туре армейцы сыграют против «Сочи».