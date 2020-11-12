Российских судей вместо венгра Кашшаи может возглавить серб или англичанин

По данным «СЭ», новым главой департамента судейства РФС (ДС) может стать 47-летний серб Милорад Мажич. Также упоминается кандидатура 45-летнего англичанина Марка Клаттенбурга.

Оба завершали карьеру в Китае, обслуживая там игры суперлиги. Мажич даже стал лучшим судьей турнира. Сейчас они получают управленческий опыт. Серб с лета налаживает работу арбитров на Кипре, англичанин — в Греции. В обеих странах существенные проблемы с судейством и безопасностью рефери. Контракт Мажича с киприотами действует два года.

Мажич — один из самых известных европейских арбитров последнего десятилетия. Он входил в лист ФИФА с 2009 по 2019 год, работал на двух чемпионатах мира (в Бразилии и России), а также на Евро-2016 во Франции. В активе Милорада матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.

Как уже сообщал «СЭ», есть вероятность, что в конце 2020 года Виктор Кашшаи покинет пост руководителя ДС. Его, скорее всего, заменит иностранный специалист.

Кашшаи возглавил департамент в начале этого года. Вместе с ним из Венгрии приехал Дьердь Ринг, много лет входивший в его бригаду и ставший его заместителем в ДС. Кроме того, в этом сезоне РФС сотрудничает с бельгийцем Франком Де Блекере и немцем Вольфгангом Штарком (входят в экспертно-судейскую комиссию), а также англичанином Дэвидом Эллереем (советник генерального секретаря РФС).

Ранее в России работал итальянец Роберто Розетти, который сейчас возглавляет судейский комитет УЕФА. Кроме того, в роли советника в Москве определенное время прожил испанец Хосе Мария Гарсия Аранда Энсинар. (Александр Бобров)