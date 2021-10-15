«Крылья Советов» победили «Уфу», «Ростов» обыграл «Краснодар» в молодежном первенстве
«Крылья Советов» в матче 12-го тура молодежного первенства премьер-лиги в гостях победили «Уфу» со счетом 1:0.
В других матчах «Ростов» с таким же счетом дома победил «Краснодар», а «Арсенал» обыграл «Чертаново».
Чемпионат России
М-Лига
12-й тур
«Уфа» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:0)
Гол: Тоцкий, 61.
Судья: Прокопов (Ярославль).
15 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
Гол: Турищев, 83.
Судья: Дмитриев (Санкт-Петербург).
15 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
«Арсенал» (Тула) — «Чертаново» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Кротов, 42 — с пенальти.
Судья: Лапишко (Симферополь).
15 октября. Тула. Стадион «СШ Арсенал».
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